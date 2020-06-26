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Концерт для "зеленой" публики: в Барселоне сыграли для растений

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© Видео AP
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200626/1030416603/Kontsert-dlya-zelenoy-publiki-v-Barselone-sygrali-dlya-rasteniy.html

Оперный театр в Барселоне дал концерт для комнатных растений. На представлении было почти три тысячи "зрителей" в горшках.

Музыканты исполнили миниатюру Джакомо Пуччини. Все места в театре были заняты аккуратно рассаженными комнатными растениями в горшочках.

После концерта растения подарили медикам городской больницы Барселоны.

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