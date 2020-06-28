Над морями и океанами: плановые полеты Ту-142мк

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Брызги счастья и нечемпионский заплыв: как живет секция плавания в Сухуме О том, в каких условиях тренеры занимаются подготовкой юных пловцов в Сухуме и почему в Абхазии не воспитывают спортсменов, которые завоевывают медали на международных соревнованиях, читайте в материале Sputnik. 1179

К пожару готовы: военные ЮВО провели учения в Абхазии В ходе учений военнослужащие не только готовились ликвидировать возгорания и их последствия, но и отработали порядок взаимодействия с МЧС Гудаутского района при угрозе чрезвычайной ситуации. 45