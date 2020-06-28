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Над морями и океанами: плановые полеты Ту-142мк

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Три дальних противолодочных самолета Ту-142мк выполнили плановые полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142мк выполнили полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана.

Над нейтральными водами Норвежского моря на отдельных этапах маршрута полета самолеты сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.

На отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями F-22 ВВС США. Истребительно-авиационное прикрытие осуществлялось истребителями-перехватчиками МиГ-31.

Продолжительность полета самолетов составила около 11 часов. Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.



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