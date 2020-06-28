Месяц протестов: в американском Бриджпорте прошла антирасисткая акция

В США, где уже больше месяца не прекращаются акции протеста после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, прошел очередной антирасистский марш.

Акция состоялась в городе Бриджпорт, штат Коннектикут.

Отмечается, что в марше собирался принять участие преподобный Ал Шарптон, известный в США активист за гражданские права чернокожих и баптиский священник, политик, телеведущий и киноактер. Ал Шарптон был также советником Белого дома при президенте Бараке Обаме, который назвал Шарптона "голосом безмолвных и поборником угнетенных".

Участие пользующегося большим авторитетом у темнокожего населения Шарптона в марше было широко резкламировано в соцсетях, однако на акции он не появился. Как пояснили его представители, присутствовавшие на мероприятии от его имени, участие преподобного было отменено из-за сообажений безопасности.

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