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Месяц протестов: в американском Бриджпорте прошла антирасисткая акция

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200628/1030426478/Mesyats-protestov-v-amerikanskom-Bridzhporte-proshla-antirasistkaya-aktsiya.html

Сотни демонстрантов приняли участие в марше Black Lives Matter на улицах американского города Бриджпорт.

В США, где уже больше месяца не прекращаются акции протеста после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, прошел очередной антирасистский марш.

Акция состоялась в городе Бриджпорт, штат Коннектикут.

Отмечается, что в марше собирался принять участие преподобный Ал Шарптон, известный в США активист за гражданские права чернокожих и баптиский священник, политик, телеведущий и киноактер. Ал Шарптон был также советником Белого дома при президенте Бараке Обаме, который назвал Шарптона "голосом безмолвных и поборником угнетенных".

Участие пользующегося большим авторитетом у темнокожего населения Шарптона в марше было широко резкламировано в соцсетях, однако на акции он не появился. Как пояснили его представители, присутствовавшие на мероприятии от его имени, участие преподобного было отменено из-за сообажений безопасности.

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