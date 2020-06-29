Война с мемориалом: в США и Европе массово сносят памятники

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В Америке и Европе активисты движения Black Lives Matter массово разрушают историческое и культурное наследие своих стран. Митингующие требуют снести памятники тем, кто поддерживал рабовладельческий строй и колониализм.
В США уже больше месяца не прекращаются акции протеста после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Протестующие после убийства афроамериканца низвергают и оскверняют историческое наследие в США и Европе.
Особенно досталось памятникам Христофору Колумбу.
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