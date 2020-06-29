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Война с мемориалом: в США и Европе массово сносят памятники

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200629/1030431070/Voyna-s-memorialom-v-SShA-i-Evrope-massovo-snosyat-pamyatniki.html

В Америке и Европе активисты движения Black Lives Matter массово разрушают историческое и культурное наследие своих стран. Митингующие требуют снести памятники тем, кто поддерживал рабовладельческий строй и колониализм.

В США уже больше месяца не прекращаются акции протеста после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Протестующие после убийства афроамериканца  низвергают и оскверняют историческое наследие в США и Европе.

Особенно досталось памятникам Христофору Колумбу.

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