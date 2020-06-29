Война с мемориалом: в США и Европе массово сносят памятники

В этом году летним Олимпийским играм в Москве исполняется 40 лет. Спортсменов, принимавших участие в соревнованиях по гребле, готовили на базе в Гале. Почему от спортивного объекта остались руины, как жили и тренировались чемпионы, читайте в материале Sputnik.

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