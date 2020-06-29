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Фантазии New York Times: разведка США признала фэйком статью о "сговоре" России с талибами

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© Видео Ruptly / Sputnik / nytimes.com / twitter.com/realDonaldTrump
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200629/1030433697/Fantazii-New-York-Times-razvedka-SShA-priznala-feykom-statyu-o-sgovore-Rossii-s-talibami.html

Американская разведка сочла недостоверными данные, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских военных в Афганистане, заявил президент США Дональд Трамп.

 Ранее информацию о мифическом "сговоре" Москвы с запрещенным в России движением "Талибан" опубликовала американская газета The New York Times. В материале не приводится никаких доказательств, только ссылки на анонимные источники в американских спецслужбах.

Российский МИД сразу же опроверг публикацию, назвав ее не чем иным, как вбросом. Раскритиковал статью и Дональд Трамп. Он заявил, что статья является "заказухой" и попыткой "выставить республиканцев в плохом свете".

Оправдываться пришлось даже самим талибам: они выпустили официальное опровержение.

Подробнее об очередных фантазиях журналистов The New York Times – в нашем видео.



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