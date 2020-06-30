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Обращение Владимира Путина к нации: трансляция завершена

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Обращение Владимира Путина к нации: трансляция завершена
Владимир Путин выступает с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=84448638&type=mp4
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PT3M39S
2020-06-30T13:33Z

Владимир Путин выступает с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад. Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.



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