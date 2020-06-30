Обращение Владимира Путина к нации: трансляция завершена

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад. Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.
Владимир Путин выступает с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад. Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.
В Ткуарчале, в окрестностях шахтерского поселка Акармары расположены три водопада – "Святой", "Ирина" и "Великан".
Для выпускников школ Абхазии прозвенел последний звонок. В этом году из-за введенных ограничений в связи с коронавирусной инфекцией последний звонок прошел в другом формате.
Американская разведка сочла недостоверными данные, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских военных в Афганистане, заявил президент США Дональд Трамп.
В Америке и Европе активисты движения Black Lives Matter массово разрушают историческое и культурное наследие своих стран. Митингующие требуют снести памятники тем, кто поддерживал рабовладельческий строй и колониализм.
Основное голосование на территории Абхазии по вопросу одобрения изменений в Конституцию России состоится в здании Посольства России в республике в среду 1 июля.
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам накануне основного дня голосования по Конституции.
Изъятые приборы относятся предположительно к продукции военного назначения, не имеют гражданского предназначения, их свободная продажа запрещена.
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