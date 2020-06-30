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Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.

 

После открытия мемориала Путин и Лукашенко высадили ели. 

 

Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.

Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.



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