Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции

Российский лидер проголосовал на избирательном участке №2151 в Российской академии наук, где он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня.

Голосование по поправкам в Конституцию России для россиян началось с 25 июня. Основной день голосования был назначен на 1 июля. Ранее его запланировали на 22 апреля, однако из-за распространения COVID-19 и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации его перенесли. Тем не менее, чтобы избежать столпотворения на участках, ЦИК предусмотрел возможность отдать свой голос заранее.