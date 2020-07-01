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Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции

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Президент России Владимир Путин отдал голос в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Российский лидер проголосовал на избирательном участке №2151 в Российской академии наук, где он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня.

Голосование по поправкам в Конституцию России для россиян началось с 25 июня. Основной день голосования был назначен на 1 июля. Ранее его запланировали на 22 апреля, однако из-за распространения COVID-19 и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации его перенесли. Тем не менее, чтобы избежать столпотворения на участках, ЦИК предусмотрел возможность отдать свой голос заранее.



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