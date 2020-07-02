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"Бал" на море: учения с участием новейших ракетных комплексов России

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200702/1030451701/Balna-more-ucheniya-s-uchastiem-noveyshikh-raketnykh-kompleksov-Rossii--.html

Расчеты берегового ракетного комплекса "Бал" Черноморского флота провели тактическое учение с выполнением ракетной стрельбы по морской цели.

После обнаружения надводного корабля условного противника боевые расчеты выполнили стрельбу по цели. Роль корабля "противника" выполняла надводная мишень, оснащенная специальными уголковыми радиолокационными отражателями.

"Бал" стал важным элементом защиты военно-морской инфраструктуры ВМФ. Комплекс способен уничтожать корабли разных классов на дальности до 260 километров. В войсках данный БРК взаимодействует с системой "Бастион", предназначенной для стрельбы по авианосцам. К достоинствам "Бала" эксперты относят всепогодность, ударные возможности, скрытность и подвижность.

24 июня машины, входящие в комплекс "Бал", были впервые продемонстрированы на параде Победы в Москве. По брусчатке Красной площади проехали пусковые установки (ПУ) на колесном шасси, транспортно-перегрузочные машины и самоходные командные пункты управления и связи.

Головным разработчиком "Бала" является АО "Конструкторское бюро машиностроения" (Москва), входящее в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).



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