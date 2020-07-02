Переориентация с ремонтом: как меняют Сухумский госколледж

Объект восстанавливают по проекту ООН по улучшению средне-профессионального образования в Абхазии. Основная задача авторов проекта - сделать колледж современным и престижным.

Для этого на первом этапе они проводят ремонт в здании. В колледже будет оборудовано несколько лаборатории:

-Лаборатория по профтехориентация для преподавателей, где они могут повышать квалификацию. Здесь же могут абитуриенты могут получить информацию о своей будущей профессии. Это будет круглогодичный центр открытых дверей.

-Лаборатория компьютерных технологи, чтобы студенты и преподаватели могли осваивать и основу компьютерной грамотности, и улучшать свои навыки.

-Лабораторию по электроделу. Здесь студенты смогут изучать электрику, как ремонтировать электрические приборы.

-Лабораторию автомеханика, которую построят во дворе колледжа. Это будет оснащенный технически современный гараж, где студенты будут изучать все, что связано с автомеханикой.

"Мы хотим, чтобы три кабинета были единым целым, магнитом, который привлекает студентов, и для занятий, и для кружков по разным направлениям. Чтобы это было место, куда студенты не просто пришли и убежали, но и интересно могли проводить время. В ремонте мы используем красивые краски. Мы также решили подоконники сделать деревянными, чтобы студенты могли там сидеть. Студенты часто любят сидеть на подоконниках, но их оттуда сгоняют. А мы хотим сделать так, чтобы студенты официально, спокойно могли сидеть на там, где удобно. Эта одна деталь, которая показывает, что это специально для современной молодежи, чтобы они видели колледж, как свой дом, привлекательное, престижное место, куда они приходят и получают знания, общаются со своими коллегами, общаются с лидерами бизнеса, и чувствуют ответственность за свою работу", – рассказал Sputnik менеджер менеджер по программам развития ООН Рафис Абазов.

Сухумский государственный колледж – одно из старейших учебных заведений Абхазии. Сначала это было реальное училище, которое было открыто в 1904 году Указом императора Николая II "с целью привлечь население города к просвещению".