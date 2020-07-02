02:49 03 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.52
  • EUR79.52
Поиск
Видео

"Лысые с большущими глазами": что думают в Абхазии об НЛО

Получить короткую ссылку
64 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200702/1030458509/Lysye-s-bolshuschimi-glazami-chto-dumayut-v-Abkhazii-ob-NLO.html

Верят ли жители Абхазии в НЛО и какими представляют себе инопланетян, выясняли на улицах Сухума корреспонденты Sputnik.

2 июля приверженцы теории существования инопланетных существ отмечают неофициальный праздник - Международный день НЛО или День уфологов. 

Хотя научных доказательств существования инопланетян и их космических кораблей пока нет, многие земляне верят в то, что где-то в далекой галактике живут наши братья по разуму и надеются когда-нибудь повстречать пришельцев.

Эти энтузиасты создали так называемую "квазинауку уфологию", чтобы изучать доказательства существования внеземных цивилизаций, во многих странах эта дисциплина признана лженаукой, например в России публичным разоблачением уфологов занимается Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН.

В этот веселый праздник корреспонденты Sputnik спросили у жителей Сухума, что они думают об НЛО и возможен ли инопланетный контакт.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Розы на "страже", цапка и трактор: виноградники в Лабре
О кризисе, границе, зарплатах и НДС: пресс-конференция Аслана Бжания
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Доходы и имущество судей Абхазии и их семей


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться