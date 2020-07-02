"Лысые с большущими глазами": что думают в Абхазии об НЛО

Верят ли жители Абхазии в НЛО и какими представляют себе инопланетян, выясняли на улицах Сухума корреспонденты Sputnik.

2 июля приверженцы теории существования инопланетных существ отмечают неофициальный праздник - Международный день НЛО или День уфологов.

Хотя научных доказательств существования инопланетян и их космических кораблей пока нет, многие земляне верят в то, что где-то в далекой галактике живут наши братья по разуму и надеются когда-нибудь повстречать пришельцев.

Эти энтузиасты создали так называемую "квазинауку уфологию", чтобы изучать доказательства существования внеземных цивилизаций, во многих странах эта дисциплина признана лженаукой, например в России публичным разоблачением уфологов занимается Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН.

В этот веселый праздник корреспонденты Sputnik спросили у жителей Сухума, что они думают об НЛО и возможен ли инопланетный контакт.