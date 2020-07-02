О кризисе, границе, зарплатах и НДС: пресс-конференция Аслана Бжания

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200702/1030459451/O-krizise-granitse-zarplatakh-i-NDS-press-konferentsiya-Aslana-Bzhaniya.html
Президент Абхазии Аслан Бжания дал первую пресс-конференцию после вступления в должность главы государства в четверг, 2 июля.
Президент Абхазии общался с журналистами почти два часа. За это время он успел ответить на множество вопросов.
Президента спросили об экономическом кризисе в связи с пандемией и о задержках с выплатой заработных плат, о перспективах открытия аэропорта в Абхазии и о том, когда страна откроет границу с Россией.
Ответы Аслана Бжания на вопросы журналистов в нашем видео.