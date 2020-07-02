О кризисе, границе, зарплатах и НДС: пресс-конференция Аслана Бжания

Президент Абхазии общался с журналистами почти два часа. За это время он успел ответить на множество вопросов.

Президента спросили об экономическом кризисе в связи с пандемией и о задержках с выплатой заработных плат, о перспективах открытия аэропорта в Абхазии и о том, когда страна откроет границу с Россией.

Ответы Аслана Бжания на вопросы журналистов в нашем видео.