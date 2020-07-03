Диалог времен: выставка ко Дню города открылась в Сухуме

День города ежегодно отмечается в Сухуме в первую субботу июля. В этом году праздник выпал на четвертое июля.

Выставка ко Дню города Сухум "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", организованная Союзом художников Абхазии, открылась в Центральном выставочном зале в пятницу 3 июля.

На выставке были представлены работы известных и молодых абхазских художников, посвященные ежедневной жизни города, пейзажам, культурным и архитектурным памятникам довоенного и послевоенного Сухума. Всего для открытия выставки были отобраны 50 работ и были представлены цитаты из воспоминаний Осипа Мандельштама, Константина Паустовского и Антона Чехова о поездках в Абхазию.

"Экспозиция построена на диалоге абхазских художников, наших современников и тех, которые работали в конце XX века, а также русских писателей, которые приезжали в Абхазию и писали о ней. Абсолютно тонкой линией проходит тема довоенного и послевоенного", - отметила Куратор выставки Эльвира Арсалия.

На открытии выставки ко Дню Сухума присутствовал руководитель администрации президента Абхазии Алхас Квициниа.

"Очень приятно видеть историю нашего города, которая была перенесена на полотно. Хочу поблагодарить художников, которые показали нам наш город в старом и новом стиле. Надеюсь, что руководство города будет сохранять красивый стиль и идти в ногу со временем", - сказал он.

Под приятным впечатлением от выставки остались и ее посетители. Жительница Сухума Лаура Тарнава призналась, что посетить выставку еще более приятно после долгих месяцев культурного "карантина" в стране, когда все театры и выставочные площадки были закрыты.

"Мы с удовольствием сюда пришли и посмотрели работы, посвященные нашему прекрасному городу. Очень приятно видеть самих художников и все, что они сотворили", - добавила она.

Коренной сухумчанин Вячеслав Амичба, известный своей любовью к сочинению песен об Абхазии, признался, что выставка напомнила ему о давнем желании посвятить песню Сухуму.

Выставка будет открыта в Центральном выставочном зале до 28 июля.