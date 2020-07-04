Европу охватили массовые протесты из-за пандемии коронавируса

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире инфицированы 11 миллионов человек. Еще неделю назад число заболевших составляло десять миллионов.

Массовые протесты проходят в Европе, люди выражают недовольство действиям правительств своих стран в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, пандемия нанесла серьезный удар по европейской экономике. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по европейской экономике. Речь идет о миллиардных потерях и тысячах безработных.

На днях массовые акции прошли в Берлине, а ранее в Мадриде, Риме и Париже.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.