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Армейские игры "Мастера артиллерийского огня – 2020"

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200704/1030472327/Armeyskie-igry-Mastera-artilleriyskogo-ognya--2020.html

Российские военнослужащие соревнуются в точности исполнения огневых задач с помощью минометных комплексов, гранатометов и автоматов. В армейских играх принимают участие более 150 артиллеристов Вооружнных Сил России.

Военнослужащие в рамках армейских игр "Мастера артиллерийского огня – 2020" продемонстрировали навыки вождения машин УРАЛ-43206 по маршруту с препятствиями, а номера расчетов состязались в корректировке огня и поражении целей из миномета 2С12А "Сани2, гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.

Соревнования проходят с 30 июня по 5 июля на базе 631-го регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск. 



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