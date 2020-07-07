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Посадка на грунт: экипажи Ил-76 показали сложнейший элемент летной подготовки

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200707/1030487320/Posadka-na-grunt-ekipazhi-Il-76-pokazali-slozhneyshiy-element-letnoy-podgotovki.html

В России прошли учения экипажей военно-транспортной авиации. Летчики на 10 самолетах Ил-76МД отработали в Тверской области одни из самых сложных элементов летной подготовки - взлет и посадку на грунт.

Плотность грунтовой взлетно-посадочной полосы сильно отличается от бетонного покрытия аэродрома, поэтому посадка на землю считается самым опасным элементом высшего пилотажа. В ходе учений летчики должны были самостоятельно рассчитать соотношение веса, скорости и высоты выравнивания самолета при выборе точки касания грунтовой полосы.



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