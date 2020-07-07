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Самый мощный в мире: Россия начала строительство нового ледокола

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200707/1030489128/Samyy-moschnyy-v-mire-Rossiya-nachala-stroitelstvo-novogo-ledokola.html

На верфи "Звезда" в Приморском крае стартовало строительство самого большого в мире ледокола.

Судну присвоено имя "Россия", его длина составит 210 метров, и он будет в два раза мощнее ныне существующих ледоколов.

На атомоход установят два ядерных реактора РИТМ-400, а также четыре турбины и четыре гребных электродвигателя. Суммарная мощность позволит ледоколу преодолевать льды толщиной более четырех метров.

В "Атомфлоте" уверены, что новое судно сможет круглогодично прокладывать трассы любой сложности по Северному морскому пути. Строительство нового ледокола планируется завершить в 2027 году.

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