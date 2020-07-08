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От Тайшета до Советской гавани: как создавали Байкало-Амурскую магистраль

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200708/1030494607/Ot-Taysheta-do-Sovetskoy-gavani-kak-sozdavali-Baykalo-Amurskuyu-magistral.html

46 лет назад, 8 июля 1974 года, началось строительство одной из стратегических транспортных магистралей страны - легендарной Байкало-Амурской магистрали, или БАМ.

Байкало-Амурская магистраль – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность магистрали – 4300 километров. За всю историю ее строительства в нем участвовали свыше двух миллионов человек.

Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю.

На трассе пробито восемь тоннелей, построено 142 моста (длиной более 100 метров), более 200 железнодорожных станций и разъездов, свыше 60 городов и поселков.



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