Подводная охота: водолазы МЧС очищают морское дно в Сухуме

В понедельник 6 июля водолазы МЧС после установки морских буев приступили к осмотру и очистке дна моря в Сухуме.

В проведении очистительных мероприятий задействован весь личный состав Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, в частности, четыре водолаза, один техник и заместитель начальника Госинспекции.

Купальный сезон официально открылся в Абхазии 5 июня. Начальник Государственной инспекции маломерных судов Абхазии Тенгиз Сабуа, отметил, что городские пляжи не готовы к купальному сезону.

Подготовка к купальному сезону в Сухуме должна пройти до конца недели. Затем эти работы проведут в Очамчырском и Гагрском районах, по всей стране - до конца июля.

Читайте также: