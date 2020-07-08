Подводная охота: водолазы МЧС очищают морское дно в Сухуме

В проведении очистительных мероприятий задействован весь личный состав Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, в частности, четыре водолаза, один техник и заместитель начальника Госинспекции.
Купальный сезон официально открылся в Абхазии 5 июня. Начальник Государственной инспекции маломерных судов Абхазии Тенгиз Сабуа, отметил, что городские пляжи не готовы к купальному сезону.
Подготовка к купальному сезону в Сухуме должна пройти до конца недели. Затем эти работы проведут в Очамчырском и Гагрском районах, по всей стране - до конца июля.
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