Общий сбор: корабли Северного флота ушли в поход

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Корабли, суда и подлодки Северного флота ушли в сбор-поход. Он проходит в Баренцевом море. Первыми на место дислокации выдвинулись ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Маршал Устинов".
Они тренируются подавлять береговые цели условного противника артиллерийским огнем.
Всего в учениях задействовано 30 надводных кораблей, а также 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники ракетно-артиллерийских войск и войск противовоздушной обороны.
Кадры из Баренцева моря - смотрите в нашем видео.