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Культурные пингвины: кто стал первыми посетителями музея в Чикаго

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200712/1030518485/Kulturnye-pingviny-kto-stal-pervymi-posetitelyami-muzeya-v-Chikago.html

Иззи и Дарвин - парочка магелланских пингвинов из аквариума Шедда в Чикаго стали первыми посетителями Филдовского музея естественной истории.

Чикагский музей снимает ограничения, введенные из-за карантина в США 24 июля. Первыми прогуляться по пустым залом повезло двум пингвинам. 

Они с интересом ходили по залам и изучали экспонаты - скелеты титанозавтра Максимо и тираннозавра Сью, которые представлены в музее.

Смотрите на культурный досуг необычной парочки в видео. 



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