Культурные пингвины: кто стал первыми посетителями музея в Чикаго

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Иззи и Дарвин - парочка магелланских пингвинов из аквариума Шедда в Чикаго стали первыми посетителями Филдовского музея естественной истории.
Чикагский музей снимает ограничения, введенные из-за карантина в США 24 июля. Первыми прогуляться по пустым залом повезло двум пингвинам.
Они с интересом ходили по залам и изучали экспонаты - скелеты титанозавтра Максимо и тираннозавра Сью, которые представлены в музее.
Смотрите на культурный досуг необычной парочки в видео.