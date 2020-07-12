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Паркур у подножия пирамид

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200712/1030522312/Parkur-u-podnozhiya-piramid.html

Египтянин Юссеф "заразился" паркуром десять лет назад, увидев видео в социальных сетях. Сейчас он тренируется каждый день.

Основные тренировки Юссефа проходят в городе. Но лучше всего головокружительные трюки получаются у подножия пирамид. Именно там Юссеф понимает, что нет ничего невозможного.

Паркур - быстрое преодоление препятствий с использованием прыжковых элементов, чаще всего в городских условиях. 

 



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