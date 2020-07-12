Паркур у подножия пирамид

Египтянин Юссеф "заразился" паркуром десять лет назад, увидев видео в социальных сетях. Сейчас он тренируется каждый день.

Основные тренировки Юссефа проходят в городе. Но лучше всего головокружительные трюки получаются у подножия пирамид. Именно там Юссеф понимает, что нет ничего невозможного.

Паркур - быстрое преодоление препятствий с использованием прыжковых элементов, чаще всего в городских условиях.