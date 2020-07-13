Пожар на десантном корабле ВМС США: съемка с вертолета

На десантном корабле USS Bonhomme Richard на американской базе в Сан-Диего произошел пожар, в результате которого пострадал 21 человек, в том числе четверо гражданских.

В момент возгорания корабль находился на техническом обслуживании, на его борту было около 160 моряков. По данным Тихоокеанского флота США, на горящем корабле находится несколько тонн топлива, тушение может занять несколько дней, пока USS Bonhomme Richard не прогорит изнутри до ватерлинии.

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек исключил взрыв из возможных причин пожара.