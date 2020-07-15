Заседание Координационного совета по COVID-19 с участием Мишустина: онлайн трансляция

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Глава правительства России Михаил Мишустин проводит заседание Кординационного совета по ситуации с коронавирусом в среду 15 июля.
По данным Роспотребнадзора, более 23,7 миллиона тестов на коронавирус проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся более 270 тысяч человек.
В России с 15 июля отменен обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну.