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Заседание Координационного совета по COVID-19 с участием Мишустина: онлайн трансляция

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200715/1030536808/Zasedanii-Koordinatsionnogo-soveta-po-COVID-19-s-uchastiem-Mishustina-onlayn-translyatsiya.html

Глава правительства России Михаил Мишустин проводит заседание Кординационного совета по ситуации с коронавирусом в среду 15 июля.

По данным Роспотребнадзора, более 23,7 миллиона тестов на коронавирус проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся более 270 тысяч человек.

В России с 15 июля отменен обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну.

 



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