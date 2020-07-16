Рукопожатие в космосе: миссия "Союз-Аполлон"

15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. А с мыса Канаверал в воздух поднялся "Аполлон-18" с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном.

17 июля корабли состыковались, став прообразом будущей международной космической станции. При полете кораблей в состыкованном состоянии было проведено четыре перехода членов экипажей между кораблями. Экипажи знакомились с оборудованием кораблей союзников, общались, проводили научные эксперименты и, согласно программе, много времени уделяли телевизионным трансляциям на Землю.

Во время этого экспериментального полета были выполнены все основные задачи программы: сближение и стыковка кораблей, переходы членов экипажей из корабля в корабль, взаимодействие Центров управления полетом, а также все запланированные совместные научные эксперименты.

Самый же главный пункт программы – рукопожатие в космосе и обмен ослепительными улыбками – прошел наилучшим образом. Экипаж "Союза-19" возвратился на Землю 21 июля, экипаж "Аполлона" - 25 июля.