Ультиматум Госдепа: США угрожают новыми санкциями против "Северного потока-2"

По словам Помпео, Госдепартамент включил проект, а также вторую ветку "Турецкого потока" в обновленное руководство по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Об этом он сообщил на прошедшем в среду брифинге в Вашингтоне и посоветовал участникам строительства "убираться немедленно" или ждать последствий.

"Северный поток-2" – новый газопровод из России в Германию. США выступают против него, утверждая, что проект угрожает энергетической безопасности Европы, но в действительности американцы хотят вытеснить российский газ с европейского рынка и начать продавать свой СПГ. Европе это не выгодно, так как цены дороже. "Северный поток-2" позволит решить проблему дефицита газа в регионе, повысить надежность поставок и сэкономить миллиарды долларов.