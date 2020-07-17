Мнения разделились: жители Абхазии об открытии границы

Что думают жители Абхазии об открытии границы и на каких условиях стоит ее открывать, выяснили на улицах Сухума корреспонденты Sputnik.

Граница между Абхазией и Россией остается закрытой. Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы до 21 июля.

В настоящее время между представителями Абхазии и России ведутся консультации на правительственном уровне по выработке совместного решения по вопросу снятия ограничений на границе.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер. В настоящее время зафиксированных случаев заболевания нет.

Корреспонденты Sputnik узнали у жителей Сухума, что они думают об открытии границы. Некоторым показалось, что пока слишком рано открывать границу и все еще есть возможность заражения коронавирусом, другие же напротив готовы встречать гостей с соблюдением всех мер предосторожности.