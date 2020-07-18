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Готика в огне: кадры пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции

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Во французском Нанте произошел пожар в старинном готическом соборе Святых Петра и Павла. В тушении пожара принимают участие более сотни пожарных и 45 пожарных машин.

Прокуратура рассматривает поджог в качестве причины пожара - в соборе обнаружили три очага возгорания.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте — одна из крупнейших готических церквей Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строить храм начали в XV веке, строительство продолжалось 457 лет. Освятили его в декабре 1891 года.

Последний пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел в 1972 году, когда рабочие забыли в здании включенный паяльник.

Средневековый облик западного фасада собора был полностью восстановлен только в 2008 году.

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