"Битва" за Колумба продолжается: протестующие попытались снести статую в Чикаго

Хотя памятник все еще на месте, участники акции протеста оставили на нем надписи. На статуе появились такие лозунги, как Black Lives Matter, а также призыв к "деколонизации" Чикаго.

Около восемнадцати сотрудников полиции пострадали в американском Чикаго, защищая памятник мореплавателю Христофору Колумбу от протестующих против расизма.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Большая группа людей собралась в Грант-Парке, где расположен монумент, примерно в 16.20 по местному времени. В какой-то момент протестующие держались за концы веревки, накинутой на статую, но полиции удалось отстоять монумент.

Волна попыток сноса и осквернения памятников историческим деятелям, причастным к колонизации началась в США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

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