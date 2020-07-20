Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму: трансляция завершена

Сотрудники отдела пиротехники МЧС Абхазии присоединились к работам по очистке пляжа в Сухуме.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.