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Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму: трансляция завершена

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200720/1030571720/Vladimir-Putin-na-tseremonii-zakladki-boevykh-korabley-dlya-VMF-v-Krymu-onlayn-translyatsiya.html
Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму: трансляция завершена
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России в Крыму.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=35883646&type=mp4
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2020-07-20T14:07Z

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России в Крыму.



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