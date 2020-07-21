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Круче французских "мистралей": Путин заложил в Керчи новые десантные корабли

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200721/1030579999/Kruche-frantsuzskikh-mistraley-Putin-zalozhil-v-Kerchi-novye-desantnye-korabli.html

Президент России Владимир Путин заложил в Керчи два новых боевых корабля Военно-морского флота России.

Вертолетоносцы будут длиной 199 метров и водоизмещением 22 тысячи тонн. С такими параметрами они обойдут французские "мистрали": смогут принять на борт до 20 вертолетов.

За последние восемь лет в боевой состав ВМФ вошли более 200 современных кораблей и судов. К 2027 году их доля во флоте России должна превысить 70 процентов. Как назовут новые корабли, заложенные в Крыму, и что спросили у Путина рабочие местного завода - смотрите в нашем видео.

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