Круче французских "мистралей": Путин заложил в Керчи новые десантные корабли

Вертолетоносцы будут длиной 199 метров и водоизмещением 22 тысячи тонн. С такими параметрами они обойдут французские "мистрали": смогут принять на борт до 20 вертолетов.

За последние восемь лет в боевой состав ВМФ вошли более 200 современных кораблей и судов. К 2027 году их доля во флоте России должна превысить 70 процентов. Как назовут новые корабли, заложенные в Крыму, и что спросили у Путина рабочие местного завода - смотрите в нашем видео.

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