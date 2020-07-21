Закрытая Абхазия: республика продлила ограничения на пересечение границы

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничения по пересечению границы с Россией до 28 июля.

Граница по реке Псоу закрыта уже четыре месяца. Первые ограничения были введены еще 28 марта. Эта мера была продиктована угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Сначала ограничения действовали до 20 апреля. Но затем их не раз приходилось продлевать.

За это время в Абхазии коронавирусом заболели 38 человек заболели. Из них 37 вылечились, один пациент, 95-летняя женщина, скончалась в Центральной районной больнице Гудауты.

Всех пациентов с COVID-19 в Абхазии лечили в Гудаутском госпитале. Последние вылечившиеся от коронавируса были выписаны из больницы 14 июля.

В начале июля президент Абхазии Аслан Бжания заявил о том, что в республике складывается благополучная эпидемиологическая обстановка, и республика уже готова открыть границу с Россией. Однако этот вопрос не решался в одностороннем порядке. Необходимо было, чтобы и российская сторона открыла границу.

Закрытая граница ударила по экономике Абхазии. В республике туристический сезон был прерван на время ограничений. Основной же доход жители страны получают от туризма. В этой сфере заняты более 20 тысяч человек. Несмотря на то, что половина лета уже позади, жители Абхазии все еще надеются, что смогут заработать.

21 июля президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 28 июля.