"Бой" в бухте: морпехи Тихоокенского флота России десантировались на Камчатке

В рамках внезапной проверки боевой готовности войск с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота прошло учение по высадке десанта на побережье Камчатки.

"Для безопасного подхода десантного отряда к берегу в районе бухты Малая Лагерная морские тральщики осуществили проводку большого десантного корабля за тралами, а разнородная тактическая группа кораблей огневой поддержки в составе малых ракетных и малых противолодочных кораблей имитировала нанесение артиллерийского удара для подавления укрепленных огневых точек условного противника, расположенных на берегу", - сообщает Минобороны России.

Батальон морских пехотинцев на технике при поддержке транспортно-боевых вертолетов Ка-29 высадился на необорудованный берег.

Воздушное прикрытие десанта обеспечили истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота. С вертолетов Ка-29 и Ка-27, а также с быстроходных лодок для проделывания проходов в инженерных заграждениях и минных полях, десантировались группы саперов.