"Оккупация" окончена: полиция снесла лагерь протестующих в центре Нью-Йорка

Полиция очистила Сити-Холл-парк напротив мэрии Нью-Йорка от протестующих, которые находились тут днем и ночью уже около месяца.

Сторонники митинга под общим названием Occupy City Hall собрались у мэрии 23 июня и требовали, чтобы власти города сократили бюджет полиции на следующий финансовый год минимум на миллиард долларов и перенаправили средства на поддержку афроамериканской общины. Бюджет города на следующий финансовый год принимается 1 июля, поэтому изначально протестующие планировали находиться в парке у мэрии по меньшей мере до 30 июня.

Власти города сообщили 30 июня, что сократили бюджет полиции (который регулярно составлял около шести миллиардов долларов) на один миллиард. Тем не менее часть протестующих продолжала оставаться в Сити-Холл-парке до сегодняшнего утра.