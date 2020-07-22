20:21 22 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.79
  • EUR81.59
Поиск
Видео

"Оккупация" окончена: полиция снесла лагерь протестующих в центре Нью-Йорка

Получить короткую ссылку
42 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200722/1030595335/Okkupatsiya-okonchena-politsiya-snesla-lager-protestuyuschikh-v-tsentre-Nyu-Yorka.html

Полиция очистила Сити-Холл-парк напротив мэрии Нью-Йорка от протестующих, которые находились тут днем и ночью уже около месяца.

Сторонники митинга под общим названием Occupy City Hall собрались у мэрии 23 июня и требовали, чтобы власти города сократили бюджет полиции на следующий финансовый год минимум на миллиард долларов и перенаправили средства на поддержку афроамериканской общины. Бюджет города на следующий финансовый год принимается 1 июля, поэтому изначально протестующие планировали находиться в парке у мэрии по меньшей мере до 30 июня.

Власти города сообщили 30 июня, что сократили бюджет полиции (который регулярно составлял около шести миллиардов долларов) на один миллиард. Тем не менее часть протестующих продолжала оставаться в Сити-Холл-парке до сегодняшнего утра.

 



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глава МИД Израиля Габи Ашкенази, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и министр науки и технологий Израиля Ижар Шай
Чувство локтя: как политики здороваются во время пандемии
"Оккупация" окончена: полиция снесла лагерь протестующих в центре Нью-Йорка
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться