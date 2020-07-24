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Путешествие по столице: видеоэкскурсия "Сухум. Праздник, который всегда с тобой"

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Выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", организованная Союзом художников Абхазии, открылась 3 июля ко Дню города Сухум. Экспозиция состоит из более чем 40 работ абхазских художников XX века и современности.

На выставке представлены картины абхазских художников второй половины ХХ века и современных авторов.

"Путешествие" по выставке начинается с картины абхазского ученого, художника Анзора Агумаа.

Среди экспозиций можно увидеть работы Батала Джапуа, Александра Семенцова, Мадины Бигуаа, Руслана Габлия, Дианы Хинтба, Виталия Кацба, Лаши Габелия, Амирана Адлейба и других.

На выставке представлены также воспоминания русских писателей и ученых о Сухуме первой половины ХХ века, картины абхазских художников второй половины ХХ века и современных авторов.

В рамках выставочного проекта в ЦВЗ Сухума проводили ознакомительные лекции об истории Сухума.

Изначально планировалось, что выставка будет идти до 28 июля. Однако организаторы решили продлить ее до 10 августа.

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