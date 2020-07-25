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Легендарный спорткомплекс “Олимпийский” сносят в Москве

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В Москве начали работы по сносу легендарного спортивного комплекса “Олимпийский”. В свое время на этой культовой площадке проходили Олимпиада-80 и музыкальный конкурс “Евровидение-2009”.

До 2017 года он оставался самой большой крытой ареной в Европе.

С 2019-го здание находится на реконструкции, ее должны завершить к 2023 году. Застройщики планируют сохранить концертную и спортивную площадки, но также откроют гимнастические залы, прыжковый и плавательный бассейны, крытый каток.

Также здесь построят самый крупный в Европе аквапарк. Внутренние конструкции “Олимпийского” начали сносить взрывами утром 23 июля, что напугало многих местных жителей. На кадрах, снятых ими, слышны громкие звуки демонтажных работ, видны клубы пыли.

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