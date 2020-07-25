Это лжеистория: Захарова о "Белых касках"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что под брендом "Белые каски" скрывается лжеистория с инсценировками, мародерством и пособничеством терроризму.

Мария Захаров заявила, что Москва не раз пыталась донести до мирового сообщества: это никакая не гуманитарная организация. Впрочем, Запад продолжает ее финансировать.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

Sputnik вспомнил самые громкие истории, которые показали, что скрывается под якобы благими намерениями.

