Это лжеистория: Захарова о "Белых касках"

Мария Захаров заявила, что Москва не раз пыталась донести до мирового сообщества: это никакая не гуманитарная организация. Впрочем, Запад продолжает ее финансировать.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
Sputnik вспомнил самые громкие истории, которые показали, что скрывается под якобы благими намерениями.