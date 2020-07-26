Тысяча парашютов: масштабные учения ВДВ России

По плану учений, десантникам предстояло уничтожить условного противника. По нему нанесли огневой удар.
Затем на место действия были доставлены десантные подразделения, которые провели дальнейшую операцию.
В Рязанской области экипажи военно-транспортной авиации в ходе учения десантировали около 1000 человек и порядка 60 единиц техники Воздушно-десантных войск. В десантировании было задействовано более 40 самолетов ВТА.
По плану учений, десантникам предстояло уничтожить условного противника. По нему нанесли огневой удар.
Затем на место действия были доставлены десантные подразделения, которые провели дальнейшую операцию.
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