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Смотр на воде: парад военных кораблей в честь Дня ВМФ России во Владивостоке

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Сразу после парада на вертолетной площадке флагманского корабля ТОФ для экипажа крейсера "Варяг" с праздничным концертом выступили музыканты оркестра штаба Тихоокеанского флота.

Парад военных кораблей в честь Дня ВМФ России во Владивостоке. Впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота смотр прошел в акватории бухты Золотой Рог, где были выстроены флагман ТОФ, гвардейский ракетный крейсер "Варяг", БПК "Адмирал Пантелеев", корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре".

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" обошел парадный строй и поздравил экипажи кораблей с праздником, отметив, что созданный по указу Петра Великого российский флот прошел трудный, но славный путь, всегда был и остается символом сильного российского государства — великой морской державы, одной из основ его оборонной мощи.

Военно-морской парад завершился залпами артиллерийского салюта, который был дан с борта ГРКР "Варяг".



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