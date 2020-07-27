Живая цепь: жители Перми спасли утопающую женщину

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.

Вместе с ней он доплыл до берега. Однако самостоятельно вытащить женщину из воды он не смог из-за скользких бетонных плит на набережной. В результате прохожие выстроились в живую цепь и спасли пострадавшую. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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