Живая цепь: жители Перми спасли утопающую женщину

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200727/1030625520/Zhivaya-tsep-zhiteli-Permi-spasli-utopayuschuyu-zhenschinu.html
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
Вместе с ней он доплыл до берега. Однако самостоятельно вытащить женщину из воды он не смог из-за скользких бетонных плит на набережной. В результате прохожие выстроились в живую цепь и спасли пострадавшую. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Смотрите также:
История чудесного спасения: 12-летний мальчик убежал от медведя