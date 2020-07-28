11:42 28 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.59
  • EUR83.78
Поиск
Видео

"Ханна" бушует в Техасе: ураган унес четыре жизни

Получить короткую ссылку
42 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео AP, KRGV, jenarovillamil, EdgarGalindoP via Spectee
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200728/1030634234/Khanna-bushuet-v-Tekhase-uragan-unes-chetyre-zhizni.html

Более 700 человек были эвакуированы в мексиканском штате Нуэво Леон на границе с США из-за урагана "Ханна".

Ураган "Ханна", первый в Атлантике в текущем сезоне, достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час. Об этом сообщалось еще 26 июля.

Помимо Нуэво Леона, еще в двух штатах - Тамаулипас и Коауила - наблюдаются отключения электричества, сообщает телеканал Milenio.

Два человека погибли в городе Рейноса (штат Тамаулипас. Один мужчина не смог выбраться вовремя из дома и утонул, а еще один несовершеннолетний погиб от удара током.

По прогнозам синоптиков, ураган будет постепенно слабеть.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глубокие и безбрежные: самые необычные бассейны мира
"Ханна" бушует в Техасе: ураган унес четыре жизни
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться