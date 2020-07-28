"Ханна" бушует в Техасе: ураган унес четыре жизни

Более 700 человек были эвакуированы в мексиканском штате Нуэво Леон на границе с США из-за урагана "Ханна".

Ураган "Ханна", первый в Атлантике в текущем сезоне, достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час. Об этом сообщалось еще 26 июля.

Помимо Нуэво Леона, еще в двух штатах - Тамаулипас и Коауила - наблюдаются отключения электричества, сообщает телеканал Milenio.

Два человека погибли в городе Рейноса (штат Тамаулипас. Один мужчина не смог выбраться вовремя из дома и утонул, а еще один несовершеннолетний погиб от удара током.

По прогнозам синоптиков, ураган будет постепенно слабеть.