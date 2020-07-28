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На прицеле: российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200728/1030640454/Na-pritsele-rossiyskiy-istrebitel-perekhvatil-samolet-razvedchik-SShA-nad-Chernym-morem.html

Российский истребитель поднялся на перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon ВМС США над акваторией Черного моря.

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближающуюся к государственной границе воздушную цель.

Истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата цели и приблизился к воздушному судну на безопасном расстоянии.

Уточняется, что весь полет российского самолета проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а нарушения границ РФ допущено не было.



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