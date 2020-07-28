На прицеле: российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200728/1030640454/Na-pritsele-rossiyskiy-istrebitel-perekhvatil-samolet-razvedchik-SShA-nad-Chernym-morem.html
Российский истребитель поднялся на перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon ВМС США над акваторией Черного моря.
Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближающуюся к государственной границе воздушную цель.
Истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата цели и приблизился к воздушному судну на безопасном расстоянии.
Уточняется, что весь полет российского самолета проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а нарушения границ РФ допущено не было.