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Совещание Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке: трансляция завершена
Президент России Владимир Путин проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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2020-07-29T14:00Z
Президент России Владимир Путин проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Президент выступит сам и заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, главы Минздрава Михаила Мурашко, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и мэра Москвы Сергея Собянина.
Планируется обсудить готовность системы здравоохранения к холодному сезону, борьбу с COVID-19 и другие вопросы.