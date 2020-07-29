Совещание Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке: трансляция завершена

Президент России Владимир Путин проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Президент выступит сам и заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, главы Минздрава Михаила Мурашко, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и мэра Москвы Сергея Собянина.

Планируется обсудить готовность системы здравоохранения к холодному сезону, борьбу с COVID-19 и другие вопросы.