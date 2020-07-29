"Пять в одном": как в Абхазии развивают внутренний туризм

Курортный сезон в этом году в Абхазии не состоялся. Некоторые представители отрасли развивают внутренний туризм. Первые экскурсии с местными туристами прошли в начале июля.

Экскурсовод Руслана Гергедава стала одной из тех, кто перестал ждать открытия границы с Россией, и занялась развитием внутреннего туризма в Абхазии.

По ее словам, несколько месяцев назад она стала руководителем туристической фирмы. Учитывая сложившуюся этим летом из-за коронавирусу ситуацию, она решила направить деятельность своей фирмы на работу с местными туристами.

Очередная абхазская группа туристов из 40 человек направилась на экскурсию по новому маршруту 25 июля. Туристический маршрут состоял из пяти направлений: Апсарский водопад в Новом Афоне, смотровая площадка в Гагре, Хашупсинские каньоны и Белые скалы в поселке Цандрипш.

Специфичность последней экскурсии заключается в том, что вся экскурсионная программа проведена на абхазском языке.

Историку Хаджарату Джикирба впервые пришлось провести экскурсию на абхазском языке со ссылкой на исторические факты, связанные с этими местами.

"Турист" из Очамчыры Мате Цквитария был удивлен тем, что абхазские туристические фирмы переориентировались на местное население.

"Мы живем в Абхазии, но при этом мы не знакомы с красивыми местами нашей страны. Я благодарен Руслане Гергедава за огромный вклад в развитие внутреннего туризма и в предоставлении нам возможности посещать и узнавать о наших достопримечательностях", - отметил Цквитария и добавил, что больше всего он благодарен за то, что экскурсия проходит на абхазском языке.

Абхазские туристы больше всего проявляли интерес к Хашупсинским каньонам.

Длина большого Хашупсинского каньона - один километр, а глубина воды в зависимости от погодных условий варьируется от одного до трех метров. Маленький каньон имеет длину в тридцать метров, а глубина воды - меньше метра.