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"Своих не бросаем": как Россия помогает странам ближнего зарубежья бороться с COVID-19

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© Видео Sputnik/Пресс-служба ЦВО/Хабар 24
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Sputnik Абхазия
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Россия помогает странам ближнего зарубежья с самого начала пандемии и до сих пор отправляет туда врачей, лекарства и медицинское оборудование.

"В России уже очень многое пройдено, этот опыт мы готовы транслировать", - заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

В Абхазии с 23 по 26 июля находилась рабочая группа Роспотребнадзора. Российские эксперты из Роспотребнадзора признали эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, а работу Республиканской лаборатории соответствующей мировым стандартам.

В России на сегодняшний день выявлено 834 499 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.

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