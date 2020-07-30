Задержание военнослужащего Черноморского флота по подозрению в госизмене

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Сейчас задержанный находится в СИЗО.
Военного подозревают в том, что он собирал и передавал украинской военной разведке сведения, составляющие государственную тайну.
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в работе на украинскую разведку военнослужащего Черноморского флота России.
Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Сейчас задержанный находится в СИЗО.
Военного подозревают в том, что он собирал и передавал украинской военной разведке сведения, составляющие государственную тайну.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Более пяти тысяч военнослужащих Южного военного округа приняли участие в масштабных учениях на территории Абхазии, Дагестана, Чечни, Северной и Южной Осетии.
Курортный сезон в этом году в Абхазии не состоялся. Некоторые представители отрасли развивают внутренний туризм. Первые экскурсии с местными туристами прошли в начале июля.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Кардиологическое отделение Сухумской городской клинической больницы закрыто на карантин на месяц.
Распространение коронавирусной инфекции в Абхазии вступило в новую фазу. За последнюю неделю в республике зафиксировано более 30 новых случаев заболевания.
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией стали регистрировать в Абхазии с 22 июля. По данным на 29 июля, в Гудаутской ЦРБ на лечении находятся 11 пациентов, 20 зараженных – на самоизоляции.
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