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Задержание военнослужащего Черноморского флота по подозрению в госизмене

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200730/1030653613/Zaderzhanie-voennosluzhaschego-Chernomorskogo-flota-po-podozreniyu-v-gosizmene.html

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в работе на украинскую разведку военнослужащего Черноморского флота России.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Сейчас задержанный находится в СИЗО.

Военного подозревают в том, что он собирал и передавал украинской военной разведке сведения, составляющие государственную тайну.



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