Задержание военнослужащего Черноморского флота по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в работе на украинскую разведку военнослужащего Черноморского флота России.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Сейчас задержанный находится в СИЗО.

Военного подозревают в том, что он собирал и передавал украинской военной разведке сведения, составляющие государственную тайну.