Сто дней президентства Аслана Бжания

23 апреля прошла церемония инаугурации президента Абхазии Аслан Бжания, он вступил в должность главы государства.

На посту президента Аслан Бжания находится уже 100 дней. В первую очередь, глава государства назначил премьер-министра. Им стал Александр Анкваб.

Президент утвердил и новую структуру Кабинета Министров. В итоге количество министерств увеличилось с 12 до 14.

Аслан Бжания за первые сто дней своего президентства не однократно продлевал ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

Он также успел трижды совершить визиты в Москву.

Принял меря по поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса. Чем еще ознаменовались первые дни Аслана Бжания на посту главы государства, смотрите в видео Sputnik Абхазия.