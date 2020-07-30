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"Дитя" улиц: как прошел первый турнир по стритболу в Абхазии

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Sputnik Абхазия
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Турнир по стритболу среди профессионалов и любителей стартовал в Сухуме 27 июля и завершился 29 июля.

Стритбол - американское "изобретение"  50-х годов прошлого века. Его легко спутать с баскетболом, но у этих видов спорта много существенных различий. 

Стритбол, несмотря на свою молодость, уже имеет множество поклонников по всему миру.

В 2017 году Международная федерация баскетбола включила стритбол в программу Олимпийских игр.

В Абхазии соревнование по стритболлу проводится впервые.

Турнир прошел на набережной Диоскуров в Сухуме. В нем принимали участие 60 команд, из них 32 команды девушек и 28 команд юношей.

Победителем среди юношей стала команда «СПАРТАК», а среди девушек - команда «QUEENS», они были награждены баскетбольными статуэтками.

Турнир был организован Департаментом по делам молодежи и спорта столичной администрации.

Как проходил первый в Абхазии турнир по стритболу, смотрите в нашем видео. 

 



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