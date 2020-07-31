Со второй попытки: "Протон-М" стартовала с Байконура

Тяжелая ракета-носитель "Протон-М" с двумя российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартовала с космодрома Байконур со второй попытки.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили о переносе запуска из-за дополнительных проверок системы управления разгонного блока "Бриз-М".

Для "Протона" этот старт стал первым и единственным в 2020 году, также ракета проведет в полете рекордное для своего типа количество времени - 18 часов 16 минут. После выхода на траекторию полета от "Протона" отделился разгонный блок "Бриз-М", который продолжил вывод спутников на орбиту.

Возможности ракеты не позволяют доставить груз на заданную высоту, поэтому после отделения от блока "Бриз-М" спутники самостоятельно продолжат добираться до точки назначения в течение 160 дней с помощью собственных электрореактивных двигателей. Планируемый срок введения спутников в эксплуатацию - январь-февраль 2021 года.