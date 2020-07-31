Конфликт в Сирии: США заявили, что у России "руки в крови"

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США обвинили Россию и Иран в сложившейся в Сирии ситуации. Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что в то время как американцы тратят миллиарды долларов на помощь Сирии, у Москвы и Тегерана "руки в крови".
Таким образом она ответила на критику российского постпреда при ООН Василия Небензи, который заявил, что США эксплуатируют сирийские нефтяные месторождения.
Тема незаконной торговли сирийской нефтью не раз поднималась Россией, а доказательства многократно приводили как Москва, так и Тегеран. Подробности в нашем видео.