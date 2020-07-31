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Конфликт в Сирии: США заявили, что у России "руки в крови"

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© Видео Sputnik/RUPTLY
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200731/1030661776/Konflikt-v-Sirii-SShA-zayavili-chto-u-Rossii-ruki-v-krovi.html

США обвинили Россию и Иран в сложившейся в Сирии ситуации. Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что в то время как американцы тратят миллиарды долларов на помощь Сирии, у Москвы и Тегерана "руки в крови".

Таким образом она ответила на критику российского постпреда при ООН Василия Небензи, который заявил, что США эксплуатируют сирийские нефтяные месторождения.

Тема незаконной торговли сирийской нефтью не раз поднималась Россией, а доказательства многократно приводили как Москва, так и Тегеран. Подробности в нашем видео.

 



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